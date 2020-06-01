В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, оштрафован за незаконную рекламу алкоголя

В Перми за незаконную рекламу алкоголя наказано ООО "Новая семья". Компания входит в продуктовую сеть "Семья", принадлежащую экс-губернатору края Олегу Чиркунову, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.

Напомним, антимонопольщики возбудили административное дело по факту незаконной рекламы алкоголя в магазине сети "Семья". Баннер с изображением вина был размещён на наружных дверях при входе в филиал, расположенный в ТЦ "Айсберг Модерн" по адресу Попова, 22. "Вино недели. При покупке этого вина – 10% на всю покупку. С 13 по 19 января, Молодость, энергичность и яркий взрывной вкус спелых ягод и фруктов от испанской винодельни ..., Вино ..., красное сухое 13,5%, о. 75 л. Испания, 799.00…", - говорилось в объявлении. Такой призыв запрещен Федеральным законом "О рекламе".

"Объявление, рекламирующее спиртосодержащую продукцию, находилось на внешней стороне входной группы магазина, и было обращено наружу. Такой способ размещения рекламы является незаконным. Ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном – ООО "Новая семья"", - сказала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

Компания оштрафована на 101 тыс. руб..

Напомним, сеть "Семья" принадлежит бывшему губернатору Прикамья Олегу Чиркунову.