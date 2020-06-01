Тюменские аграрии экспериментируют с новыми сортами пшеницы

Тюменские аграрии ввели новые сорта сельскохозяйственных культур в посевную 2020 года. По оценкам специалистов, селекция обеспечивает 50% прироста, а потому на базе хозяйств округа ежегодно закладываются производственные опыты. Это позволяет аграриям получить достоверные сведения о сортах и сделать выводы о целесообразности и экономической оправданности использования тех или иных технологий на своих собственных посевах.

Так, например, на опытных делянках ЗАО "Центральное" возделывают различные сорта культур для изучения их возможности роста и развития, сравнительных данных по вегетации и урожайности. В текущем году уже посеяны опытные делянки по таким сортам пшеницы как, Аквилон, Буран, Макомера, Каликсо. Их характеристики аграрии намерены сравнить с наиболее популярным сегодня сортом - Икар.

Опыты предыдущих лет уже дали о себе знать. Показавший неплохие характеристики сорт гороха Саламанка, в текущем году был применен уже в полную силу — им засеяли 707 гектаров. Также в нынешнюю посевную из новинок высеян сорт рапса Оредеж -5 и лён сорта Северный. Для кормовых целей приобретено в Алтайском крае просо посевное — Саратовское 10. Таким образом аграрии в постоянном поиске, сеют, изучают новые культуры и сорта.

В целом аграрии округа высевают ежегодно более 5 сортов пшеницы: Икар, Омская-36, Новосибирская 31, Новосибирская 41, Ирень, наибольшую площадь посева пшеницы занимает сорт Икар. Также на полях ячмень сортов Абалак, Ача, Челябинский 99, Биом, овес сортов Отрада, Талисман, Мегион, Фома, горох сортов Ямальский, Ямал, Кумир, Саламанка.

В текущем году аграриям округа предстоит провести яровой сев на площади почти 72 тысяч гектаров, из них на более 77 процентов площади планируется произвести посев зерновых зернобобовых культур, почти 16 процентов - под посев кормовых культур( кукуруза и многокомпонентные смеси), около 3 тысяч гектаров рапса, на 100 гектарах в хозяйстве АО «Лесное» посеян лён, площади посадки под картофель на уровне прошлого года 1,7 тыс га, а овощей на 10 гектар больше (265 га в текущем году).