Новый владелец "Ведомостей" рассказал свою версию - где нашел деньги для покупки издания

Новый владелец газеты "Ведомости" Иван Еремин рассказал, откуда были привлечены инвестиции для покупки издания.

Напомним, недавно стало известно, что в сделке по продаже "Ведомостей" появился новый участник: партнером Константина Зятькова (издатель газеты "Версия") вместо директора Arbat Capital Алексея Голубовича стал создатель проекта "ФедералПресс" Иван Еремин. Покупателем 100% акций издателя "Ведомостей" стало АО "Саппорт", компанию контролируют Зятьков и Еремин.

Еремин, естественно, сообщил Накануне.RU, что сумма сделки – коммерческая тайна.

"Могу сказать, что основная часть долгов издания была погашена бывшим владельцем "Ведомостей" до момента продажи. Что касается вложенных средств, часть из них мои собственные, часть – заемные, но этот долг не обеспечивается акциями "Ведомостей", и я достаточно уверенно чувствую себя в финансовом плане, чтобы обслуживать его. У меня есть успешный медиахолдинг, в который входит рекламное агентство, продакшн-центр, исследовательский институт и, конечно, несколько СМИ. Есть активы и в других сферах", - отметил новый владелец "Ведомостей".

По его словам, сейчас он находится в завершающей стадии продажи основной доли агентства УралПолит.ру.

Напомним, Иван Еремин начинал свою деятельность в медиа-сфере в Екатеринбурге.