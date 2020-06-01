06 Сентября 2020
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газета Ведомости (2013) | Фото:

Новый владелец "Ведомостей" рассказал свою версию - где нашел деньги для покупки издания

Новый владелец газеты "Ведомости" Иван Еремин рассказал, откуда были привлечены инвестиции для покупки издания.

Напомним, недавно стало известно, что в сделке по продаже "Ведомостей" появился новый участник: партнером Константина Зятькова (издатель газеты "Версия") вместо директора Arbat Capital Алексея Голубовича стал создатель проекта "ФедералПресс" Иван Еремин. Покупателем 100% акций издателя "Ведомостей" стало АО "Саппорт", компанию контролируют Зятьков и Еремин.

Еремин, естественно, сообщил Накануне.RU, что сумма сделки – коммерческая тайна.

еремин иван сергеевич генеральный директор риа федералпресс(2017)|Фото: Накануне.ru

"Могу сказать, что основная часть долгов издания была погашена бывшим владельцем "Ведомостей" до момента продажи. Что касается вложенных средств, часть из них мои собственные, часть – заемные, но этот долг не обеспечивается акциями "Ведомостей", и я достаточно уверенно чувствую себя в финансовом плане, чтобы обслуживать его. У меня есть успешный медиахолдинг, в который входит рекламное агентство, продакшн-центр, исследовательский институт и, конечно, несколько СМИ. Есть активы и в других сферах", - отметил новый владелец "Ведомостей".

По его словам, сейчас он находится в завершающей стадии продажи основной доли агентства УралПолит.ру.

Напомним, Иван Еремин начинал свою деятельность в медиа-сфере в Екатеринбурге.

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Новый владелец "Ведомостей" рассказал свою версию - где нашел деньги для покупки издания

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Теги: Еремин, Ведомости, покупка, инвестиции



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