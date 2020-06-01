"Передаем привет тренеру и школе": эфир с Путиным самоизолированные начали использовать для общения между собой

Владимир Путин 1 июня пообщался с многодетными семьями, представленными к орденам родительской славы. Обычно в День защиты детей их награждают в Кремле, но в этом году из-за коронавируса мероприятие отложено.

Президент поговорил с семьями из всех федеральных округов, у всех спрашивал, получили ли они выплаты и льготы на детей и не было ли в процессе оформления субсидий проволочек.

Семья Емельяновых, которую возглавляет батюшка-социолог, рассказала, что выплаты получила. "Хотя некоторые мои знакомые не получили", - добавил глава семейства. Батюшка сообщил, что с семьей самихолировался на даче и "с ужасом думает о тех бедных семьях, которые не могут гулять и остаются в городе". Он попросил внести социологов, исследующих семью, в список возможных получателей президентских грантов. Также он отметил, что многие многодетные семьи сталкиваются с жилищной проблемой, посетовал, мол, раньше были жилищные программы для многодетных семей, а теперь нет.

В семье Колмаковых, представляющих Северо-Западный федеральный округ, один из младших детей уснул, пока ждал эфир с президентом. Родители нахваливали местные власти за заботу о больших семьях, заверили, что все меры поддержки детей в их регионе реализованы. А в конце попросили передать привет тренеру детей по самбо, учителям школы, по которым в самоизоляции все соскучились. "Нас же увидят, да?" – спросила мама. "Увидят, думаю", - ответил Путин, ставший на время Якубовичем.

В семье Колмаковых самый младший ребенок довольно громко перебивал отца, громко поздоровался с президентом, очаровал Путина настолько, что тот отправил малышу воздушный поцелуй. Многодетная семья выразила удовольствие помощью, которую ей оказывают, и пообещала молиться за президента. Путин поинтересовался, будет ли в этом году мед. Оказалось, что погода немного подвела.

Семья из Дагестана призналась, что в селе "очень тяжело дело обстоит с коронавирусом", хотя никто из членов большого клана не заразился. "Может быть кто-то появился из тех, кого я посылал в Дагестан?" – поинтересовался Путин. "Да, специалисты помогают. Лекарства есть", - заверили представители СКФО. "Все будет хорошо в Дагестане. Все наладится. Обнимаю вас", - ласково заключил президент.

Глава семьи Лещевых из Сибирского федерального округа предложила в шутку создать награду не только для многодетных семей, но и для их соседей: "Мы все шумим, плачем, а они нас терпят". Путин сказал, что шутки – шутками, а предложение-то дельное: "Морально поддержать тех, кто оказывает поддержку вам на этой бренной земле… надо подумать".

Семья Любушкиных с Дальнего Востока предложила разрешить выходить на досрочную пенсию не только многодетным мамам, но и многодетным отцам. Президент возразил, что все-таки на маму, которая вынашивает, рожает, ночами не спит, ложится главная нагрузка. При этом с главой семейства Путин долго общался на тему его работы – мужчина трудится на авиазаводе, где собираются истребители Су-57 и Су-35.