Россия в этом году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе", - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

При этом США и страны НАТО, несмотря на пандемию коронавируса, повышают активность у границ России, отметил он.

Наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020", в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу, передает "Интерфакс".

Напомним, альянс накануне 9 мая провел провокационные учения в Баренцевом море. Корабли НАТО в начале мая впервые за 30 лет вошли в акваторию Баренцева моря. ВМС США опубликовали в своем аккаунте в Twitter фото эскадры.

На фото попали американские эсминцы "Портер", "Рузвельт", "Дональд Кук", корабль снабжения "Сапплай" и британский фрегат "Кент".