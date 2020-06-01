Россия в этом году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО
Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО.
"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе", - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
При этом США и страны НАТО, несмотря на пандемию коронавируса, повышают активность у границ России, отметил он.
Наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020", в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу, передает "Интерфакс".
Напомним, альянс накануне 9 мая провел провокационные учения в Баренцевом море. Корабли НАТО в начале мая впервые за 30 лет вошли в акваторию Баренцева моря. ВМС США опубликовали в своем аккаунте в Twitter фото эскадры.
На фото попали американские эсминцы "Портер", "Рузвельт", "Дональд Кук", корабль снабжения "Сапплай" и британский фрегат "Кент".