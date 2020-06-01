КРПК расторгло контракт с генподрядчиком строительства ЖК "Любимов" в Березниках

"Корпорация развития Пермского края" расторгает договоры на строительство девяти домов ЖК "Любимов" в Березниках с компанией "Бор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

По информации "КРПК", расторжение контрактов связано с нарушением условий договоров. "Бор" возводила пять домов квартала №6 и трех домов квартала №10, одного дома квартала №15. Было зафиксировано отставание от графиков. также подрядчик не продлил банковскую гарантию в установленный срок.

Гендиректор "КРПК" Алексей Бураков назвал отставание от темпов строительства катастрофическим.

"Еще в рамках майского рабочего визита было очевидно, что работы на части домов вообще не ведутся. Ситуация, к сожалению, не изменилась. Подтвердить свою способность достроить эти объекты компании не удалось", - заявил он, отметив, что застройщик не предоставил необходимые документы. Новые контракты заключат после фиксации объемов строительства в июне 2020 года.