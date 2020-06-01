"Вариантов у меня не было": Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в Свердловской области до 8 июня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона рассказал в своем Instagram.

Как пояснил Куйвашев, сегодня он провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса на Среднем Урале и отдельно по телефону очень подробно обсудил ситуацию в регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Вы сами видите по статистике: каждый день больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было", - признался губернатор.

Он добавил, что будет ежедневно сверять цифры с Роспотребнадзором.

"Если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможно, нам разрешат начать открываться раньше следующей недели. Первые в очереди на открытие магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом", - рассказал Евгений Куйвашев и уточнил, что организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил.

Как добавили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, указом главы региона до 8 июня продлены масочный режим, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пропускной режим в эпиднеблагополучных муниципалитетах.

При этом снято требование к обязательной изоляции людей, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 5 тысяч 732 случая коронавируса.