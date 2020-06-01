Принимают всех: в Москве задержали депутата, потому что на маске было "что-то написано"

Депутат Мосгордуму Евгений Ступин задержан в столице за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.

"Сегодня (1 июня - прим.) к 13.30 иду на пикет к зданию Мосгорсуда с требованием "Свободу Азару!". Власть, прикрываясь вирусом, запретила нам даже пикеты, при этом назначен целый парад! Журналист Илья Азар арестован именно за одиночный пикет! Считаю необходимым поддержать его перед апелляцией!" - написал депутат городской думы Москвы, член фракции КПРФ Евгений Ступин у себя на страничке в соцсети.

И на одиночном пикете вместе с другим активистом – Константином Фокиным (они стояли порознь) – был задержан полицией у здания Московского городского суда.

Напомним, сам Азар выступал на пикете в поддержку ранее арестованного паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Ресурс Воронцова известен критическими публикациями в адрес руководителей столичного главка полиции и в адрес руководства МВД России, включая министра Владимира Колокольцева.

Буквально несколько минут назад Ступин опубликовал на одном из ресурсов свою версию задержания, по его словам, полицейские задержали его из-за того, что у депутата на маске… было что-то написано. На маске у Ступина действительно видна надпись "Свободу Азару", ранее предполагалось, что депутат МГД якобы еще в апреле подхватил короновирус и выйдя на пикет, нарушил тем самым режим самоизоляции.

Всего с 26 мая столичная полиция задерживала в ходе одиночных пикетов несколько десятков журналистов и активистов, выступавших в поддержку арестованного на 15 суток Азара.