06 Сентября 2020
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Челябинск храм Александра Невского (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске храм на время реконструкции переедет в здание бывшего ночного клуба

В Челябинске приход храма Александра Невского на время реконструкции переедет в расположенное по соседству здание, где ранее был ночной клуб, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе храма в соцсети прихожан пригласили на уборку нового здания.

"Приглашаем в новый храм! На уборку. Дорогие наши прихожане! В воскресенье и понедельник к 11.00 приглашаем Вас на уборку Нового Храма!", - говорится в сообщении.

здание бывшего ночного клуба, Челябинск,(2020)|Фото: vk.com/hramnevsky

Одна из прихожанок сообщила, что здание храма закрывают на два года на реконструкцию и реставрацию.

"Это помещение передали храму в пользование. Временно пока будут проходить богослужения (это лучший вариант, чем совсем ни чего). Будет воскресная школа и ещё много чего", - написала она.

Известно, что реставрацией храма Александра Невского будет заниматься компания АО "Ренессанс-Реставрация". Работы компания готова выполнить за 464 млн рублей.

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В Челябинске храм на время реконструкции переедет в здание бывшего ночного клуба

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Теги: храм Александра Невского, реконструкция, ночной клуб,



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