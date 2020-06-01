МВД России утвердило для свердловских автовладельцев номера "666"

В МВД России подписан указ об изменениях автомобильных номеров отдельных регионов, предусматривающих комбинацию из трех цифр. Так, автовладельцы Свердловской области смогут заполучить номерной знак с кодом региона 666. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что проектом предлагается начинать серию номера с любой цифры от 1 до 9, а не с единицы или семерки, как это было ранее.

Изначально, решение добавлять третью цифру в код региона было принято еще в 2005 г., когда в Москве закончились серии 77, 99 и 97. После этого третью цифру ввели и в Санкт-Петербурге. Теперь же автомобилям Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области – 555, Свердловской области – 666. Однако последнее случится еще очень нескоро.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, нововведение вступит в силу только после того, как закончатся резерв предыдущей серии, но "196 –го региона" хватит на ближайшие несколько лет.