Прием работ на конкурс талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге завершен. Назван самый популярный герой

Завершился прием работ на конкурс талисманов Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На конкурс поступило почти 200 работ от более чем 100 студентов 40 художественных вузов России. Они отрисовали все 12 персонажей, которые на первом этапе были отобраны участниками всероссийского голосования.

Самым популярным героем стала лиса – на конкурс прислали 36 различных вариантов с этим персонажем. В топ-3 также вошли 25 соболей и 20 ящериц.

"Благодарю всех участников конкурса за активность. Отрадно, что свои работы прислали не только молодые творческие ребята из Свердловской области и Екатеринбурга. Свои варианты талисмана подготовили студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Королева, Владимира, Казани, Красноярска и еще десятка городов России. Это говорит о том, что интерес к спортивному мега-событию, которое пройдет на Урале, уже сейчас очень велик. Убежден, что следить за ним будут все!", - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Организаторы конкурса отмечают новый тренд – множество персонажей-девушек: лисичек, волчиц, медведиц. В прежние годы талисманы женского пола были лишь у двух зимних Универсиад – Студенческих игр в Софии (Болгария) в 1985 году и в Инсбруке (Австрия) в 2005 году.

Другая отличительная черта большинства работ – тщательный и нестандартный подход к имиджу персонажа. На первом этапе жители России определили, что талисман следует снабдить определенными атрибутами: он должен носить на груди стартовый номер, быть в очках или в кепке. Студенты сделали своих героев еще ярче: например, одного одели в модные кроссовки, другой выделяется не только одеждой, но и украшениями. Члены жюри отмечают высокий уровень работ и продуманность образов.

Теперь слово за жюри, его состав уже известен. Председателем комиссии будет Евгений Куйвашев, также в жюри вошли олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин, генеральный директор технопарка "Университетский" Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

В ближайшее время эксперты детально изучат все работы и отберут троих персонажей-финалистов, после этого за своего фаворита сможет проголосовать каждый житель России. Победителем, а значит и будущим талисманом Студенческих игр 2023 года, станет тот герой, который наберет больше всего голосов.