06 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ту-154 самолет Ютэйр Utair Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" вдвое снижает цены на билеты для детей в возрасте до 12 лет

"ЮТэйр" на 50% снижает цену на билеты для детей в возрасте до 12 лет. Билеты со скидкой можно купить с 1 по 30 июня на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Полететь по купленным билетам можно в любое время. Уже в июне можно приобрести билеты детям на все лето и осень за половину стоимости.
Скидка для детей распространяется на все тарифы и маршруты.

"Мы понимаем, что после карантина люди хотят полететь на отдых или к родным, но купить билеты на всю семью для многих дорого. Нам важно, чтобы люди продолжали летать без ограничений. Поэтому авиакомпания сделала абсолютно честную и прозрачную скидку – от всей стоимости билета, включая топливный сбор", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В списке "ЮТэйр" – больше 130 направлений в России, из них 75 маршрутов обслуживаются только этой авиакомпанией.

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"ЮТэйр" вдвое снижает цены на билеты для детей в возрасте до 12 лет

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Теги: ЮТэйр, скидка, полёт, дети



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