Путин поздравил россиян с Днем защиты детей и вспомнил про поправки и в Конституцию

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей. В режиме видеоконференции он пообщался с многодетными семьями, которые обычно 1 июня награждают наградами за родительские заслуги.

"Поздравляю всех граждан России с Международным днем защиты детей. Одна из добрых традиций этого праздника – вручение орденов родительской славы. Это произойдет обязательно – когда все ограничения антивирусные будут сняты. Когда будут исключены все риски для здоровья и детей, и взрослых. Но для меня было важно встретиться с вами, поблагодарить родителей за выбор в пользу большой, крепкой семьи", - заявил президент.

Он упомянул и о поправках в Конституцию: "Миссия материнства и отцовства – одна из самых благородных. Родительство – это вклад в сохранение нравственных устоев России. Гордость за свой род рождает гордость за свое отечество. Большая семья – это опора для государства. Неслучайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России, защита и поддержка семьи оказались в числе приоритетных. Поправка к Конституции о защите подрастающего поколения важна на десятилетия вперед, а не только сейчас".

"Как и в других странах, эпидемия отразилась на благополучии граждан. Это неизбежно было. Мы приняли принципиальное решение помогать напрямую людям. Мы решили поддержать семьи с детьми", - заявил Путин и перечислил меры поддержки, которые правительство ввело для граждан.

Путин также поздравил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка. Детский омбудсмен рассказала, что в 2019 году институтом уполномоченного более чем в два раза увеличилось количество позитивных решений по обращениям граждан. "На 37% чаще стали обращаться по вопросам судебной защиты, на 88% - по вопросам охраны здоровья детей. И только по обеспечению жильем есть небольшое снижение обращений", - рассказала Кузнецова.

По ее словам, в прошлом году институт омбудсмена поднимал тему обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, тему постинтернатного сопровождения детей и совершенствования работы детских домов. "По сути это реформирование таких учреждений", - отметила уполномоченная.

Кузнецова рассказала и о текущих проблемах. "Выросло число жалоб на службы опеки и попечительства. Есть системные сбои в работе этих структур. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки. У нас есть предложения о том, как можно это сделать. За эффективностью работы этой системы счастье каждого ребенка, - сказала омбудсмен. – Еще один вопрос – предоставление льгот и пособий. Он актуализировался во время эпидемии коронавируса. Например, дети-сироты или инвалиды, многодетные семьи – не могут получить льготы и выплаты, если проживают не по месту регистрации". Кузнецова предложила предоставление льгот и выплат по месту проживания, а не по месту регистрации.

Уполномоченная по правам ребенка напомнила о документе о многодетных семьях, который уже год разрабатывается в парламенте. "Пока нет единого определения многодетной семьи", - заметила Кузнецова.