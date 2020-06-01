Новая экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн рублей

Повторная экспертиза по делу "Седьмой студии" установила, что разница между выделенным проекту "Платформа" финансированием и его затратами составила почти 129 млн рублей.

Об этом было объявлено на заседании Мещанского суда Москвы, который вернулся к рассмотрению дела, передает "Интерфакс".

Согласно выводам экспертов, общий объем затрат организации "Седьмая студия" на реализацию мероприятий "Платформы" составил 87,5 млн рублей, в то время как всего проекту было выделено 216,5 млн.

1 ноября прошлого года в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

Прокурор просил взять с фигурантов подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд отказался поддержать ходатайство обвинения. Ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.