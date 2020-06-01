СМИ: Украина пообещала Венгрии создать в Закарпатье Венгерский район

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время официального визита в Будапешт пообещал создать в Закарпатье Венгерский район в обмен на то, что Венгрия смягчит свою позицию по отношению к Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента.

Напомним, из-за языкового закона и игнорирования прав венгров Будапешт блокирует евроинтеграцию Украины. В последнее время Киев хочет смягчить позицию Венгрии. Отмечается, что готовится встреча Владимира Зеленского и Виктора Орбана в Киеве. Они могут даже подписать меморандум о сотрудничестве.

На состоявшейся на днях встрече венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил Кулебе, что Будапешт перестанет блокировать сотрудничество Украины и НАТО только после предоставления венграм реальных культурных и языковых прав.

Отметим, что в Закарпатье доля сторонников унитарной Украины уменьшилась с 2014 г. по 2019 г. с 92% до 26%, а федеративное устройство страны и присоединение к Венгрии стали поддерживать больше - доля соответствующих сторонников увеличилась с 3% до 8% и с 0% до 4%. В Береговском районе Закарпатской области провенгерские настроения, естественно, еще более сильные. По последней переписи населения, 76% населения района составляют венгры.