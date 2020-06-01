06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко заявил о желании "ветродуев" устроить в Белоруссии "майданчик"

Президент Белоруссии прокомментировал сообщения о выступлениях в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты – так называемых "подписных" митингах (их участники собирались, когда объявляли сбор подписей за кандидатов).

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает БелТА.

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Лукашенко заявил о желании "ветродуев" устроить в Белоруссии "майданчик"

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Теги: александр лукашенко, митинг, протест, оппозиция, белоруссия, выборы президента, майдан



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