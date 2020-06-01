Лукашенко заявил о желании "ветродуев" устроить в Белоруссии "майданчик"

Президент Белоруссии прокомментировал сообщения о выступлениях в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты – так называемых "подписных" митингах (их участники собирались, когда объявляли сбор подписей за кандидатов).

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает БелТА.