06 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
саженцы, сад памяти, посадка деревьев (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Окончание акции "Сады памяти" в Свердловской области запланировано на сентябрь

Окончание международной акции "Сады Памяти", посвященной героям Великой Отечественной войны, на территории Среднего Урала, намечено на сентябрь 2020 г. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, что еще до наступления неблагоприятной обстановки в стране, вызванной коронавирусом, и режима самоизоляции, на территории региона было высажено уже 300 тыс. лесных культур.

"Мы высадили уже порядка 300 тыс. лесных культур на территории области. Проводили это силами специализированных учреждений лесничеств и будем это продолжать. У нас остался небольшой задел на осень и, думаю, что всё-таки с улучшением эпидемиологической обстановки, мы сможем провести эту акцию массово с жителями области", - отметил Алексей Кузнецов.

По его словам, свердловчане и сейчас могут поучаствовать в акции и высадить деревья на своих личных участках, после чего внести сведения о поданных лесных культурах на сайте в интерактивную карту в Сад памяти 2020.РФ.

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Окончание акции "Сады памяти" в Свердловской области запланировано на сентябрь

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Теги: "Сады памяти, 75 лет Победы, самоизоляция, международная акция



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