Житель Тюменской области нашел у себя во дворе ручную гранату

В Тюменской области житель Заводоуковского района во дворе своего дома нашел ручную гранату, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Находка была сделана в минувшие выходные, во время проведения строительных работ. Мужчина вызвал правоохранителей, которые идентифицировали боеприпас, как гранату Миллса. Граната была изготовлена в 1915 г. Отмечается, что боеприпас имел следы сильной коррозии.

С соблюдением всех необходимых мер предосторожности сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили гранату в безопасном месте.