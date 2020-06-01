06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Дмитрий Разумков, лидер партии &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: Facebook, Дмитрий Разумков

Под местные выборы? Спикер Рады заговорил об изменении языкового закона

Закон о беспощадной принудительной украинизации, который был принят Радой и подписан Петром Порошенко перед самым уходом с поста президента, все-таки нуждается в изменении. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков - второе лицо в стране.
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Он не сказал, какие изменения нужно внести, но отметил, что для некоторых политических сил вопрос языка - единственный путь сохранить и, возможно, улучшить свой рейтинг накануне местных выборов, которые намечены на 25 октября. При этом слова Разумкова относятся не только к "Оппозиционной платформе", но и к самой "Слуге народа", которая является главным конкурентом первой в юго-восточных областях и рейтинг которой заметно просел менее чем за год после парламентских выборов.

Украинские власти могут пойти на символическое смягчение языкового закона в преддверии местных выборов. Разумков намекнул на это так: нужно учитывать интересы всех проживающих в государстве людей. Этот лозунг вспоминается на Украине перед каждыми выборами. И хотя местные выборы на Украине значат меньше парламентских, "Слуга народа" на местном уровне вообще еще не представлена. Поэтому для правящей партии важно достичь как можно лучшего результата на местном уровне.

Как сказал депутат Рады Евгений Шевченко, если бы президент Владимир Зеленский действительно хотел бы изменить языковой закон, это сделали бы за один день.

Напомним, с 1 сентября на Украине больше не останется русских школ. Кабинет министров намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык.

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Под местные выборы? Спикер Рады заговорил об изменении языкового закона

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Теги: Украина, украинизация, мова



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