06 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связал рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе с майскими праздниками и увеличением количества проводимых тестов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия24", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что ситуация в регионе достаточно напряженная.

"Мы на прошлой неделе наблюдали рост числа выявленных случаев. У нас ежедневный рост доходил до 150 случаев в сутки. Для нас это достаточно много, это порядка 6% ежедневного прироста", - подчеркнул он.

При этом уже сегодня количество положительных тестов снизилось до 114.

"В целом мы связываем рост на прошлой неделе с количеством исследований. Второе – мы наблюдаем волну, первая волна была на майские праздники, и вот после майских праздников, через инкубационный период, через 14 дней мы наблюдали вторую волну", - сообщил он.

В больница в настоящий момент находится 765 человек. Это порядка 44% от заболевших. У остальных болезнь протекает бессимптомно.

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Челябинский губернатор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в регионе

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Теги: коронавирус, болезнь, Алексей Текслер,



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