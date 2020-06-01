Донецкий "Спартак" принят в чемпионат России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб "Спартак" из Донецка в будущем сезоне будет выступать в Высшей лиге чемпионата России.

Ранее президент клуба Юрий Сироватко и вице-президент Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. Как отмечает портал championat.com, донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

Как сообщает Ассоциация мини-футбола России (АМФР), сезон Западной конференции Высшей лиги должен начаться 5 сентября, новыми участниками чемпионата станут МФК "Спартак-Донецк" (Ростовская обл.) и МФК "Пронто" (Ростов-на-Дону).

Ранее "Спартак-Донецк" выступал в чемпионате Донецкой Народной Республики (ДНР). Высшая лига — второй (после Суперлиги) дивизион в структуре чемпионата России по мини-футболу, проводящегося под эгидой АМФР.

Отметим также, что одноимённый город Донецк присутствует также в Ростовской области.