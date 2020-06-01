В Краснодаре проверяют видео с очередной "коронавечеринки"

В Краснодаре полиция проверяет информацию о вечеринке, устроенной в баре в центре города.

Видео из заведения появилось в местном Telegram-канале, как следует из описания к ролику, вечерника прошла "в первую летнюю ночь".

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил принять по отношению к нарушителям ограничительных мер жесткие меры. Он назвал это "вопиющим случаем", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что молодые люди устраивают массовые вечеринки в российских городах, несмотря на прямой запрет массовых мероприятий.

Так, в Новосибирске молодежь устроила вечеринку на площади Ленина. В сети появились кадры танцующих юношей и девушек, большое скопление автомобилей. В полиции заявили, что кадры массовой вечеринки являются частичным фейком, при этом согласившись, что на вечеринке присутствовало не менее 50-60 человек.

В Красноярске вечеринка проходила в закрытом помещении, но о ней стало хорошо известно после появления многочисленных постов в соцсетях, опубликованных тусовщиками. После того, как полиция начала проверку, любители ночной жизни стали удалять свои записи о мероприятии.