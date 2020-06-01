06 Сентября 2020
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Тушение пожара в резервуаре с дизельным топливом. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Норильске введен режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

В Норильске введен локальный режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("дочка" "Норникеля"). Сейчас в городе под руководством главы Норильска создана рабочая группа по ликвидации последствий инцидента.

"По инициативе АО "НТЭК" привлечены дополнительные силы и средства спасательного формирования Северного филиала «Морской спасательной службы» города Мурманска. В целях мониторинга ситуации представители АО "НТЭК" совместно с сотрудниками Росприродназдзора проводят ежедневные осмотры с воздуха мест происшествия, а также водных объектов Норило-Пясинской водной системы", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Между тем, Всемирный фонд дикой природы сообщает, что разлившееся горючее уже обнаружено в реках Дальдыкан и Амбарной.

Тушение пожара в резервуаре с дизельным топливом.|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

"Разлившееся дизельное топливо представляет угрозу в первую очередь для перелетных птиц, и нереста многих видов рыб. Предварительное расследование по уголовным делам проводится дознавателями органов внутренних дел РФ. Специалисты WWF ведут независимый мониторинг авариной ситуации и взаимодействуют с профильными ведомствами для организации эффективных работ по ликвидации нефтеразлива", - говорится в сообщении фонда.

Как сообщало Накануне.RU, пожар и разлив случился из-за того, что легковой автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. Пострадавших в результате аварии не было, но на площади в 600 кв. м. начался пожар. На работе ТЭЦ авария также не отразилась, поскольку она газовая.

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В Норильске введен режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

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Теги: норильск, разлив топлива, дизельное топливо, тэц, резервуар, загрязнение



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