В Норильске введен режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

В Норильске введен локальный режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("дочка" "Норникеля"). Сейчас в городе под руководством главы Норильска создана рабочая группа по ликвидации последствий инцидента.

"По инициативе АО "НТЭК" привлечены дополнительные силы и средства спасательного формирования Северного филиала «Морской спасательной службы» города Мурманска. В целях мониторинга ситуации представители АО "НТЭК" совместно с сотрудниками Росприродназдзора проводят ежедневные осмотры с воздуха мест происшествия, а также водных объектов Норило-Пясинской водной системы", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Между тем, Всемирный фонд дикой природы сообщает, что разлившееся горючее уже обнаружено в реках Дальдыкан и Амбарной.

"Разлившееся дизельное топливо представляет угрозу в первую очередь для перелетных птиц, и нереста многих видов рыб. Предварительное расследование по уголовным делам проводится дознавателями органов внутренних дел РФ. Специалисты WWF ведут независимый мониторинг авариной ситуации и взаимодействуют с профильными ведомствами для организации эффективных работ по ликвидации нефтеразлива", - говорится в сообщении фонда.

Как сообщало Накануне.RU, пожар и разлив случился из-за того, что легковой автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. Пострадавших в результате аварии не было, но на площади в 600 кв. м. начался пожар. На работе ТЭЦ авария также не отразилась, поскольку она газовая.