06 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

За рулем грузовика, въехавшего в толпу людей в Миннеаполисе, был бывший украинский боевик?

В Миннеаполисе (США), где продолжаются протесты против убийства полицейскими чернокожего местного жителя, в толпу людей на полной скорости въехал грузовик. За рулем оказался украинец Богдан Вечирко, который был задержан без права освобождения под залог.

Сообщается, что каким-то чудом никто не пострадал - люди разбегались во все стороны. Они начали бросать под колеса разные вещи, чтобы остановить машину. И тот все-таки затормозил. По другим сообщениям, он сам сигналил. Вечирко вытащили из кабины и начали бить, но от самосуда его спасли другие.

Он гражданин США. Однако раньше, как успели выяснить СМИ, служил в ВСУ и даже принимал участие в войне против Донбасса. Соответствующие фотографии были на его странице в Facebook, но оперативно были удалены. В друзьях у него также множество боевиков из десантных бригад ВСУ.

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За рулем грузовика, въехавшего в толпу людей в Миннеаполисе, был бывший украинский боевик?

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Теги: США, Миннеаполис, ВСУ



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