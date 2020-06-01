Михаил Мишустин считает, что эпидемия коронавируса в России пошла на спад

Российский премьер-министр Михаил Мишустин считает, что эпидемия коронавируса в стране идет на спад. Об этом он заявил на совещании с членами федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

"Ситуация по коронавирусу в целом по стране остается стабильной. По оценкам специалистов, распространение коронавируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма. Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости в сутки не превышает 2,3%", - сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что в 19 субъектах РФ начали снимать ограничения, еще 25 готовятся. Также Мишустин заметил, что в регионах есть нехватка средств защиты для медиков. Необходимо определить потребности и направить заявки на закупку, добавил он.