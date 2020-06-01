Взрывы на территории ЖБИ в Екатеринбурге продлятся еще год

Работы по добыче полезных ископаемых в карьере на территории ЖБИ могут продлиться еще один год. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, заявка на продление работ рассматривается уже сейчас.

"Я напомню свердловчанам, что карьер осуществляет свою деятельность с сороковых годов прошлого века и до последнего момента на территории карьера осуществляли свою деятельность два недропользователя. Когда запасы у одного закончились, мы безусловно лишили его права заниматься добычей полезных ископаемых в этом карьере. На сегодняшний день там один недропользователь. Лицензия его заканчивается в декабре текущего года, однако на балансе все еще присутствуют полезные ископаемые и сегодня рассматривается заявка на продление на год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации", - пояснил Алексей Кузнецов.

Помимо постоянных взрывов, жителей ЖБИ беспокоит и экология местности, однако, по заявлению министра природных ресурсов и экологии области, все необходимые экспертизы, в том числе и технические, уже были проведены, благодаря им можно смело утверждать, что работы в карьере совершенно не несут вреда для окружающей среды. В качестве примера Алексей Кузнецов приводит озеро Шарташ, "которое находится в прекрасном виде", хотя ранее жители так же боялись, что водоем может обмелеть.