В Кремле прояснили вопрос о въезде иностранцев в Россию на парад Победы

В России пока не принималось никаких решений относительно открытия границ для иностранцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Будут ли эти решения приняты к 24 июня, дню, на который назначен парад Победы в Москве, представитель Кремля сказать затруднился.

При этом, по словам Пескова, закрытые границы не помешают лидерам иностранных государств прибыть на парад. "Этот режим не распространяется на визиты официальных делегаций", - цитирует его "МК".

Напомним, 26 мая президент России приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение. посетить торжественное мероприятие.