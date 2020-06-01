"Обеспечить стабильность работы лечебных учреждений". В Вологодской области собрался Совет главных врачей

Вопросы стимулирующих выплат медработникам, формирование тарифов в системе ОМС, выпадающие доходы медицинских организаций из-за COVID-19 стали ключевыми на заседании Совета главных врачей региона.

Этот консультивно-совещательный орган был создан при департаменте здравоохранения Вологодской области в декабре 2019 года, он разрабатывает предложения по вопросам совершенствования политики в сфере здравоохранения, рассматривает инициативы медицинских организаций, обеспечивает согласованность действий департамента и медицинских организаций всех форм собственности в сфере охраны здоровья граждан. В состав совета входят руководители 21 медицинской организации Вологды, Череповца и центральных районных больниц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, заседание в режиме видеоконференцсвязи прошло 1 июня под председательством заместителя губернатора Ларисы Каманиной. Она поблагодарила коллективы медицинских организаций за работу и борьбу с коронавирусной инфекцией: "Вы испытываете огромную нагрузку не только физическую, но и психологическую. Работайте спокойно и выполняйте свой долг. Правительство области сделает все возможное, чтобы лечебные учреждения были обеспечены всем необходимым. Обращаюсь к Общественному совету Департамента здравоохранения с просьбой взять на строгий контроль организацию питания медицинского и прочего персонала, который сегодня вынужден проживать в условиях карантина".

Лариса Каманина представила участникам совещания нового руководителя Территориального Фонда обязательного медицинского страхования. По согласованию с федеральным центром Губернатором области было принято решение назначить на пост директора территориального фонда ОМС Дмитрия Порохина, который ранее занимал должность заместителя главного врача Вологодской областной детской клинической больницы. Новый руководитель приступил к работе 13 мая. Дмитрий Леонидович почти 25 лет работает в системе здравоохранения Вологодской области и за это время зарекомендовал себя ответственным и эффективным руководителем.

"Сегодня важно обеспечить стабильность работы лечебных учреждений, несмотря на сложные условия, в которых они трудятся. Уверена, что это возможно при тесном взаимодействии департамента здравоохранения, Территориального фонда ОМС и главных врачей", - отметила Лариса Каманина.

Один из вопросов в повестке обсуждения Совета касался стимулирующих выплат работникам здравоохранения. Напомним, в Вологодской области приняты нормативно-правовые документы, которыми предусмотрены выплаты стимулирующего характера для медицинских и иных работников, оказывающих помощь или участвующих в оказании помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с постановлениями Правительства области №374, 375 и 460 выплаты осуществляются из федерального и областного бюджета.

В мае надбавка была выплачена врачам стационаров, скорой помощи и первичного звена; медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, медицинскому персоналу, работающему с биологическим материалом, в клинико-диагностических лабораториях, на контрольно-пропускных пунктах, в противоэпидемиологических кабинетах, патологоанатомических отделений; а также работникам учреждений здравоохранения, не вошедшим в категории получателей федеральных и областных средств.

Как пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Светлана Ковригина, в настоящее время регионы ожидают пояснений Министерства здравоохранения РФ о том, входит ли надбавка в фонд заработной платы для начисления отпускных работникам.

Также она проинформировала участников совещания о том, что в Постановление области №375 внесены изменения, документ находится на согласовании. Расширен перечень получателей выплат: в него включены технические сотрудники медицинской организации, подверженные заражению новой коронавирусной инфекции.

Еще одна тема, которая была затронута, - формирование тарифов по оплате медицинской помощи в системе ОМС в 2020 году. Руководитель областной больницы №2 Андрей Пулин обратился с предложением рассмотреть вопрос пролонгации увеличения тарифов до конца года: "Комиссия по разработке территориальной программы увеличила тарифы по стационару на май на 14,5%, по дневному стационару – на 13%, поликлинике – на 14%. Поскольку у большинства медицинских учреждений объемы медицинской помощи в период новой коронавирусной инфекции резко снизились, предлагаю увеличить тарифы на медицинскую помощь с мая до конца года, чтобы покрыть затраты".

Коллегу поддержал руководитель Череповецкой городской больницы Андрей Погодин, обратив особое внимание на выпадающие доходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, из-за COVID-19: "В нашей больнице моногоспиталь располагается там, раньше находился дневной и круглосуточный стационар. Сейчас они не функционируют. Объемов нет. Моногоспиталь не покрывает затрат стационара. Возможен ли транш за счет нормированного страхового запаса?".

"Вопрос о том, чтобы предусмотреть в федеральном бюджете средства на восстановление выпадающих доходов лечебных учреждений, в настоящее время решается, - пояснила заместитель губернатора. – Но не дожидаясь решения на федеральном уровне, мы уже сейчас должны проводить рассчеты. Предлагаю создать рабочую группу, определить конкретных лиц, которые этим вопросом будут заниматься. Все сведения согласуем с Советом главных врачей".

В департаменте здравоохранения области заверили, что совместно с территориальным фондом ОМС вопрос будет отработан. Его руководитель Дмитрий Порохин рассказал участникам совещания о том, что стоимость территориальной программы ОМС на 2020 год увеличена. Более 400 млн. рублей направлено на финансовое обеспечение бюджетных медицинских организаций, в том числе 195,7 млн. по стационарной медицинской помощи, 22, 4 млн. рублей по скорой медицинской помощи, 140,9 млн.рублей по амбулаторно-поликлинической помощи, 41 млн. руб. – по медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара. Повышение финансового обеспечения предусмотрено за счет роста тарифов на май 2020 года из расчета 5/12 от суммы межбюджетного трансферта областного бюджета, на июнь-декабрь 2020 – из расчета 7/12.

"Финансовые средства медицинским организациям распределены, - подчеркнул Дмитрий Порохин. - Даже если объемы не будут выполнены, забирать финансовые средства у медицинских организаций не планируется. Будет произведен пересчет тарифов. При 100-процентном авансировании Вы не обязаны возвращать в страховую компанию финансовые средства. Кредиторки быть не должно".

В завершении онлайн-встречи главных врачей с представителями Правительства области, Департамента здравоохранения и Территориального Фонда ОМС Лариса Каманина подчеркнула, что вопросами объемов и тарифов медицинской помощи будет плотно заниматься профильный департамент.

"Объемы должны быть сформированы под потребность конкретного пациента, – это ключевое. Все вопросы главные врачи могут направлять в департамент, а я беру эти вопросы под свой личный контроль", - резюмировала заместитель главы региона.