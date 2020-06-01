Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области продлили арест до сентября

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил на три месяца срок заключения под стражу замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой, обвиняемой в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, о продлении ареста ходатайствовал следовать. Он указал, что необходимо выполнить ряд процессуальных и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Позицию следователя поддержала прокурор.

Обвиняемая и ее защитник возражали против продления срока ареста. Просили суд избрать домашний арест или залог.

Суд посчитал ходатайство органа следствия подлежащим удовлетворению. Антонова пробудет под арестом до 1 сентября.

По версии следствия, Антонова получила деньги от заместителя гендиректора фирмы за обеспечение оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Кроме того, как считает следствие, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.