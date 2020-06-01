06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Летальность от коронавируса в мире снижается, доля выздоровлений растет

Скорость распространения коронавируса в мире пока не снижается, но летальность становится меньше, а доля выздоровлений растет. Такие выводы следуют из анализа статистики заболеваемости.
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В начале апреля суточный прирост выявленных заразившихся вышел на плато - в день фиксировалось около 80 тыс. Около месяца это количество существенно не менялось, но с начала мая стало медленно увеличиваться. Во второй половине мая суточный прирост составил около 100 тыс., что отчасти может быть связано с увеличением объемов тестирования населения. В настоящее время заразившихся 6,3 млн, или 1 человек из 1240.

При этом летальность (отношение числа умерших к числу заразившихся) увеличивалась до начала мая, когда она достигла 7% (в середине марта было 4%). После этого она начала снижаться и сегодня составляет менее 6%.

Абсолютное количество смертей также обнаруживает тенденцию к небольшому снижению. Если в апреле в мире из-за коронавируса ежедневно умирало 6-8 тыс. человек, то с начала мая как правило не более 5 тыс.

При этом смертность, естественно, может только расти, поскольку рассчитывается как отношение числа умерших ко всему населению, а оно практически постоянно. На сегодняшний день в мире в среднем умер 1 человек из 20 тыс.

Суточное число выздоровлений растет практически все время эпидемии. Это связано не только с тем, что увеличивается число заразившихся, но и с тем, что растет доля выздоровлений. В конце мая суточное число выздоровлений превысило 70 тыс., хотя пока меньше суточного прироста заразившихся, что означает рост общего количества болеющих. Доля вылечившихся достигла минимума к началу апреля - 21%. После этого она стабильно растет. В начале мая она достигла 32%, а сегодня составляет уже 45%. То есть официально вылечился почти каждый второй из тех, кто заразился. При этом на последние две недели пришлась четверть всех заражений, то есть они еще не могут попасть в статистику вылечившихся.

Также растет соотношение числа официально вылечившихся к числу умерших. Оно достигло минимума в середине апреля, когда на одного умершего приходилось 3,7 вылечившихся. Сегодня на одного умершего приходится 7,6 вылечившихся, т.е. это отношение увеличилось в два раза.

В географическом разрезе на первое место по общему числу зафиксированных заражений вышла Северная Америка (СА), которая обогнала Европу (2,07 млн против 2,03 млн). В СА почти 90% заражений приходится на США. В Азии было выявлено 1,14 млн случаев, в Южной Америке (ЮА) - 878 тыс., в Австралии и Океании (АО) - всего 9 тыс. Самая большая летальность в Европе - 8,6%, в СА - 6%, в ЮА - 4,6%, в Азии - 2,7%, в АО - 1,4%.

Отметим, что существенный вклад в мировую статистику вносит Бразилия, где эпидемия находится еще в стадии роста, а в день фиксируется почти 30 тыс. новых случаев - более четверти от общемирового количества. Там уже выявлено более 500 тыс. заражений.

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Летальность от коронавируса в мире снижается, доля выздоровлений растет

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Теги: коронавирус, эпидемия



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