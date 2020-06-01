06 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков - о протестах в США: Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. При этом в Москве считают это внутренним делом Соединенных Штатов, подчеркнул он.

"Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, экс-советник бывшего президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что волной протестов может стоять Россия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти ничем не подтвержденные заявления "грязными методами" и "манипуляцией информацией".

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час, который будет действовать с 23 часов 31 мая до 6 часов утра 1 июня. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия.

CNN сообщила, что секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты.

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Песков - о протестах в США: Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке

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Теги: сша, протесты, дмитрий песков



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