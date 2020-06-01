Югра - третий в стране регион по показателям социально-экономического развития

Югра заняла третье место в рейтинге социально-экономического развития регионов. Список составлен универсальным рейтинговым агентством РИА Рейтинг по итогам 2019 г., сообщает РИА Новости.

Лидер – Москва (88,98 балла), "серебро" – у Санкт-Петербурга (85,549 балла), третье место занимает Югра (77,463 балла). По словам заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, округ продолжает сохранять позитивные темпы экономического роста.

"По большинству ключевых макроэкономических показателей – объёму промышленного производства, инвестициям в основной капитал, реальной зарплате, вводу в действие жилых домов, обороту розничной торговли и объему платных услуг населению – округ имеет положительную динамику, снизилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума", - цитирует Милькиса департамент общественных и внешних связей Югры.

Округ – лидер субъектов РФ по добыче нефти, производству электроэнергии, второй – по добыче газа, промышленному производству, третий – по объёму инвестиций в основной капитал. Инвестиционная политика позволила привлечь в экономику региона 954 млрд руб. В 2019 г. валовой региональный продукт Югры впервые преодолел планку в 4 трлн руб. Югра по-прежнему остается основным нефтегазодобывающим регионом страны: 42,1% от общероссийской добычи нефти – югорская.

Югра традиционно обеспечивает порядка 15% поступлений в консолидированный бюджет РФ по налогам, сборам и иным обязательным платежам. В 2019 г. округ – в тройке лидеров среди субъектов УрФО и в десятке лидеров среди субъектов страны по уровню доходов населения и оплаты труда. Югра – в числе регионов с наименьшим уровнем зарегистрированной безработицы (четвёртое место). На 1 января 2020 г. показатель составил 0,44 % от экономически активного населения (РФ – 0,90 %).

Регион по-прежнему входит в число субъектов-лидеров с наилучшими демографическими показателями. Коэффициент рождаемости – 10-ый в стране с показателем 12,4 на 1 тыс. населения (по стране аналогичный показатель – 10,1). Коэффициент естественного прироста населения – пятый в стране, 6,4 на 1 тыс. населения (показатель по России – "- 2,2" на 1 тыс. населения). Показатели рождаемости в Югре превышают показатели смертности в 2,1 раза.