Резидент ТОР "Михайловский" в 2021 году начнет выпуск охлажденной свинины

Почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе планирует выпускать компания "Русагро – Приморье". Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в охлажденном мясе. Губернатор края Олег Кожемяко побывал на свинокомплексе "Ленинский" в рамках рабочей поездки в Михайловский район в понедельник, 1 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, на данный момент корпуса находятся в высокой степени готовности, ведутся пуско-наладочные работы.

Россельхознадзор проверяет выполнение ветеринарных требований, чтобы не допустить заражения поголовья. Уже в августе сюда завезут первое поголовье свиней на осеменение и откорм. Запуск предприятия позволит до конца года создать почти 1000 рабочих мест.

"На плановую мощность предприятие должно выйти в октябре 2021 года. Это важный проект, который позволит решить вопрос занятости местного населения и обеспечения жителей края охлажденным мясом свинины", – заявил Олег Кожемяко.

Глава региона отметил собственную кормовую базу предприятия – поля ухожены, засеяны соей и кукурузой.

"В зимний период все поголовье будет обеспечено кормами и надлежащим за ними уходом", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в ТОР "Михайловский" строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год, а также комбикормовое и убойное производства.