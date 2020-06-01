06 Сентября 2020
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свинокомплекс &quot;Ленинский&quot;, Олег Кожемяко (2020) | Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края

Резидент ТОР "Михайловский" в 2021 году начнет выпуск охлажденной свинины

Почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе планирует выпускать компания "Русагро – Приморье". Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в охлажденном мясе. Губернатор края Олег Кожемяко побывал на свинокомплексе "Ленинский" в рамках рабочей поездки в Михайловский район в понедельник, 1 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, на данный момент корпуса находятся в высокой степени готовности, ведутся пуско-наладочные работы.

Россельхознадзор проверяет выполнение ветеринарных требований, чтобы не допустить заражения поголовья. Уже в августе сюда завезут первое поголовье свиней на осеменение и откорм. Запуск предприятия позволит до конца года создать почти 1000 рабочих мест.

свинокомплекс "Ленинский", Олег Кожемяко(2020)|Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края

свинокомплекс "Ленинский"(2020)|Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края

"На плановую мощность предприятие должно выйти в октябре 2021 года. Это важный проект, который позволит решить вопрос занятости местного населения и обеспечения жителей края охлажденным мясом свинины", – заявил Олег Кожемяко.

Глава региона отметил собственную кормовую базу предприятия – поля ухожены, засеяны соей и кукурузой.

свинокомплекс "Ленинский"(2020)|Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края

свинокомплекс "Ленинский"(2020)|Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края

"В зимний период все поголовье будет обеспечено кормами и надлежащим за ними уходом", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в ТОР "Михайловский" строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год, а также комбикормовое и убойное производства.

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Резидент ТОР "Михайловский" в 2021 году начнет выпуск охлажденной свинины

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Теги: свинокомплекс Ленинский, ТОР Михайловский, Олег Кожемяко



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