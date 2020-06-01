Италия ждет российских туристов уже этим летом – посол

Италия надеется, что уже этим летом в страну вернутся иностранные туристы, в том числе и российские. Об этом посол Итальянской Республики в России Паскуале K.Терраччано сообщил в интервью "Комсомольской правде". "На данный момент выдача виз российским туристам приостановлена. До 15 июня внешние границы Европейского союза будут закрыты, после вопрос о продлении или непродлении закрытия внешних границ будет рассмотрен на европейском уровне. Со своей стороны, Италия готова открыть границы как можно скорее. Мы надеемся, что российские туристы смогут вернуться в Италию уже этим летом", - заявил дипломат.