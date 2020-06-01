06 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени сотрудники ДПС, преследуя нарушителя, спасли из застрявшего лифта 11 пассажиров

Сотрудники ГИБДД в рамках преследования нарушителя помогли выбраться из западни 11 пассажирам застрявшего лифта, сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области.

Водитель, ехавший в "Ладе калина" по Червишевскому тракту, не отреагировал на команду остановиться, данную сотрудниками ДПС. Позже наряд задержал нарушителя во дворе одного из домов. 50-летний водитель - лифтёр объяснил своё поведение тем, что ему "нужно срочно вызволить из сломавшегося лифта беременную женщину". Инспекторы зашли вместе с ним в подъезд жилого дома, где выяснилось, что нарушитель забыл ключ от лифтовой шахты. Вместе с одним из полицейских лифтёр поднимался на 18-й этаж пешком и спускался на третий этаж несколько раз за ключом, но так и не нашёл нужный инструмент.

Сотрудник ДПС Евгений Арефьев сам раздвинул двери шахты и вычислил, что лифт застрял на первом этаже. Сотрудники ГИБДД открыли его и спасли 11 пассажиров, в том числе двоих детей и беременную женщину. По их словам, в лифте было очень жарко и трудно дышать.

"Лифтёр вёл себя странно. Когда люди были вызволены из шахты, автоинспекторы потребовали у него водительские документы на проверку, однако он представился чужим именем. Никаких документов у нарушителя не оказалось. Вскоре выяснилось, что в 2016 г. водитель был лишён прав за нетрезвое вождение. Водительское удостоверение он не сдал. Документ был изъят в апреле 2020 г., поэтому срок его лишения заканчивается только в декабре 2021 г.", - уточнили в управлении.

На водителя составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления". Материал направлен в мировой суд для рассмотрения.

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В Тюмени сотрудники ДПС, преследуя нарушителя, спасли из застрявшего лифта 11 пассажиров

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Теги: ДПС, лифтёр, шахта, водительские права



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