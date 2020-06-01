Правительство не поддержало законопроект о пособиях для домохозяек

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о пособиях для россиян, занятых ведением домашнего хозяйства.

Согласно документу, правом на получение ежемесячного пособия могут обладать как домохозяйка, так и домохозяин. Достаточно быть гражданином РФ, постоянно проживающим на территории России, являться лицом трудоспособного возраста, не работать и не получать пособие по безработице.

"Пособие назначается, если размер дохода на одного человека в семье домохозяйки не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Размер пособия предлагается установить в один МРОТ", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает включить время, которое домохозяйка получает пособие, в пенсионный стаж.

Авторы документа предлагают предусмотреть средства на выплаты в бюджете, начиная с 2021 года. В правительстве, между тем, не поддержали проект из-за "некорректных формулировок" и отсутствия расчета дополнительных расходов.