Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем онлайн-приложения

Пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов Сбербанка.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что небольшая часть клиентов может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн".

При этом, по данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах, 77% клиентов не смогли перевести средства в мобильном приложении.

Проблему обещают устранить в ближайшее время, передает РИА Новости.

В конце прошлого года Сбербанк устранил сбой, затруднявший работу части отделений на Урале.

В 2018 году клиенты также столкнулись с трудностями при входе в "Сбербанк Онлайн". По данным телеграмм-каналов, это могло бытьсвязано с тестированием возможности выгрузки отчетов по физлицам.