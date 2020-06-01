Требования кредиторов на 541 млн рублей. Суд признал банкротом челябинскую "Роспечать"

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО "Роспечать". В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре прошлого года в отношении АО "Роспечать" была введена процедура наблюдения. О введении конкурсного производства ходатайствовал временный управляющий. В ходе процедуры наблюдения им был составлен реестр требований кредиторов на сумму 541,7 млн руб.

"Временным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, согласно которому сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения процедуры конкурсного производства. Временным управляющим проведена проверка на наличие (отсутствие) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства согласно которой признаки фиктивного и преднамеренного банкротства отсутствуют", - говорится в материалах дела.

Также определена балансовая стоимость имущества должника, которое может быть реализовано, на сумму 788,9 тыс. руб.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал банкротом АО "Роспечать". В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 22 ноября текущего года. Конкурсным управляющим назначена член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" Ольга Мальцева.