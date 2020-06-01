Жители Вологодчины смогут стать участниками создания грандиозной онлайн-мозаики из российских флагов

Министерство культуры РФ и Музей Победы запустили патриотическую сетевую акцию "Цвета Российского Флага". В честь Дня России на портале "Культура.РФ" появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров от пользователей интернета. Жителям Вологодской области предлагают присоединиться к патриотической акции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, для этого достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт - простор для творчества не ограничен.

Чтобы поддержать акцию, до 8 июня свою фотографию с флагом нужно отправить на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора. Участникам акции нужно держать свою страницу открытой.

В День России, 12 июня в 12 часов по московскому времени, фотографии участников акции превратятся в масштабную красочную мозаику на портале "Культура.РФ". Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы, а их авторы получат призы.