"Уральские авиалинии" не пустят на борт пассажиров без масок и с повышенной температурой тела

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июня, авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит новые правила обслуживания пассажиров на борту своих самолетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, правила вводятся для обеспечения дополнительной безопасности: отныне пассажиры допускаются на борт воздушного судна только в медицинских масках, которые не рекомендуется снимать в течение всего полета. Замена масок будет производиться бортпроводниками при длительности полета более трех часов. Как заверили в компании, на всех рейсах есть в наличии достаточное количество медицинских масок.

Кроме этого, при посадке на рейс будет проводиться обязательное бесконтактное измерение температуры тела, а пассажирам будет выдаваться индивидуальный комплект антисептических салфеток. При этом людям без масок и с повышенной температурой может быть отказано в полете. Также при посадке и высадке с воздушного судна все пассажиры должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Как подчеркивают в "Уральских авиалиниях", данные меры являются временными и введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В авиакомпании отметили, что они будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту.