06 Сентября 2020
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Канал имени Москвы (2017) | Фото: cruiseinform.ru

Судоходство по каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем вновь закрыто из-за протечки

Участок ФГБУ "Канал имени Москвы", который закрывали после аварии в январе 2019 года на Тушинском тоннеле, снова закрыли из-за протечки, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, протечку обнаружили в начале мая в северной пазухе, где в 2019 году также проводились восстановительные работы. Речь может идти о некачественных работах и плохом выборе суглинка.

После новой протечки движение по каналу сначала планировали открыть в начале июня, однако ремонт затягивается. По данным источников издания, теперь движение хотят запустить 16 июля.

Напомним, 10 января 2019 года из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

Последствия "прорыва" оказались серьезней, чем предполагалось изначально. В результате было принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Навигацию на поврежденном участке канала планировали восстановить с 10 июня. Однако затем в дамбе вновь обнаружили течь.

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Судоходство по каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем вновь закрыто из-за протечки

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Теги: тушинский тоннель, протечка, канал имени москвы



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