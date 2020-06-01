Югра - лидер регионов "тюменской матрёшки" по суточному росту количества больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 23 (до 1 тыс. 661), в Югре – на 151 (до 2 тыс. 587), на Ямале – на 40 (до 2 тыс. 416). На Ямале в населённых пунктах – 12 новых носителей инфекции Губкинском (5), Новом Уренгое (4), Ноябрьске (2), Пагнодах (1). Из 27 случаев на месторождениях 23 – в Ямальском районе, по два – в Надымском районе и Новом Уренгое.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 9 тыс. 35 пациентов.