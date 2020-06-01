06 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Собянин (2020) | Фото: kremlin.ru

План по восстановлению экономики готов – его сегодня отправят в администрацию президента

Кабинет министров подготовил общенациональный план восстановления экономики, сегодня, 1 июня, он будет представлен в администрацию президента, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на понедельничном совещании с вице-премьерами.
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Ранее сообщалось, что план будет рассчитан на 2020-2021 годы, общая сумма мероприятий в его рамках оценивается в 8 трлн руб. План поделен на девять глав, которые включают более 500 мероприятий.

На совещании со своими заместителями Мишустин также сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса – он коснется предприятий туристической индустрии, признанной наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о социальных выплатах. Так, уже 1 июня выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет получат граждане, направившие заявления на пособие до 25 мая. "Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка получают более 717 тыс. семей", - рассказала вице-премьер. Также с начала 2020 года материнский капитал получила 421 тыс. российских семей.

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План по восстановлению экономики готов – его сегодня отправят в администрацию президента

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Теги: план по восстановлению экономики, михаил мишустин, владимир путин, правительство



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Ранее 01.06.2020 04:06 Мск Кабмин РФ представит 1 июня план по восстановлению экономики

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