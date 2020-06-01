План по восстановлению экономики готов – его сегодня отправят в администрацию президента

Кабинет министров подготовил общенациональный план восстановления экономики, сегодня, 1 июня, он будет представлен в администрацию президента, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на понедельничном совещании с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что план будет рассчитан на 2020-2021 годы, общая сумма мероприятий в его рамках оценивается в 8 трлн руб. План поделен на девять глав, которые включают более 500 мероприятий.

На совещании со своими заместителями Мишустин также сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса – он коснется предприятий туристической индустрии, признанной наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о социальных выплатах. Так, уже 1 июня выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет получат граждане, направившие заявления на пособие до 25 мая. "Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка получают более 717 тыс. семей", - рассказала вице-премьер. Также с начала 2020 года материнский капитал получила 421 тыс. российских семей.