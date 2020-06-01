06 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

В Миннеаполисе российскому журналисту полицейские распылили в лицо слезоточивый газ

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с российским журналистом Михаилом Тургиевым, которому сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ.

Как заявил посол в Штатах Анатолий Антонов, работники прессы имели необходимую маркировку на одежде, предъявили документы и не оказывали сопротивления, передает ТАСС.

В МИД России призвали расследовать инцидент. Дипломаты расценили нападение на российского журналиста в США как проявление необоснованной жестокости.

Ранее видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими против журналистов, появилась в Сети. Пострадали несколько человек, среди них - корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протестами охвачены более 40 американских городов, среди которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго.

Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час, который будет действовать с 23 часов 31 мая до 6 часов утра 1 июня. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия.

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В Миннеаполисе российскому журналисту полицейские распылили в лицо слезоточивый газ

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Теги: убийство афроамериканца, миннеаполис, михаил тургиев



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