В Миннеаполисе российскому журналисту полицейские распылили в лицо слезоточивый газ
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста из-за инцидента с российским журналистом Михаилом Тургиевым, которому сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ.
Как заявил посол в Штатах Анатолий Антонов, работники прессы имели необходимую маркировку на одежде, предъявили документы и не оказывали сопротивления, передает ТАСС.
В МИД России призвали расследовать инцидент. Дипломаты расценили нападение на российского журналиста в США как проявление необоснованной жестокости.
Ранее видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими против журналистов, появилась в Сети. Пострадали несколько человек, среди них - корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.