В Пермском крае – 69 новых носителей COVID-19

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 69 (до 1 тыс. 782). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения – 1,41. Уже несколько дней держится выше 0,8, что не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений. Один из новых случаев найден посмертно. 40-летний пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

Отметим, суточный прирост по стране – 9 тыс. 35 инфицированных.