В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса, большинство – в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено еще 283 случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, наличие вируса лабораторно подтверждено у жителей Екатеринбурга (201 новый случай), Арамильского и Белоярского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Лесного, Ревды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, а также Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 259, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число таких смертей в регионе – 29.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 5 тысяч 732 случая коронавируса. Выписано еще 164 человек, всего уральские врачи вылечили 2 тысячи 337 пациентов.