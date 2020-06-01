06 Сентября 2020
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Снова рост: в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:

Москва - 2297

Московская область - 728

Санкт-Петербург - 364

Нижегородская область - 315

Свердловская область - 283

Иркутская область - 229

Волгоградская область - 189

Ростовская область - 184

Ханты-Мансийский АО - 151

Республика Дагестан - 141

Архангельская область - 135

Челябинская область - 134

Астраханская область - 131

Красноярский край - 131

Тульская область - 113

Республика Саха (Якутия) - 112

Воронежская область - 111

Новосибирская область - 105

Брянская область - 102

Ульяновская область - 101

Саратовская область - 96

Смоленская область - 92

Чувашская Республика - 88

Калужская область - 86

Пензенская область - 85

Краснодарский край - 84

Ставропольский край - 83

Белгородская область - 82

Ивановская область - 80

Ярославская область - 78

Республика Башкортостан - 77

Кабардино-Балкарская Республика - 76

Рязанская область - 73

Новгородская область - 72

Липецкая область - 71

Карачаево-Черкесская Республика - 70

Пермский край - 69

Кировская область - 68

Алтайский край - 67

Тамбовская область - 64

Курская область - 63

Псковская область - 63

Хабаровский край - 61

Республика Тыва - 60

Владимирская область - 59

Оренбургская область - 54

Приморский край - 54

Ленинградская область - 53

Республика Татарстан - 50

Республика Северная Осетия - 48

Тверская область - 46

Республика Бурятия - 46

Калининградская область - 45

Республика Ингушетия - 44

Мурманская область - 42

Орловская область - 41

Республика Марий Эл - 41

Ямало-Ненецкий АО - 40

Забайкальский край - 39

Республика Мордовия - 36

Самарская область - 36

Камчатский край - 32

Республика Коми - 30

Удмуртская Республика - 30

Томская область - 28

Кемеровская область - 25

Омская область - 24

Вологодская область - 23

Тюменская область - 23

Амурская область - 22

Республика Хакасия - 21

Республика Адыгея - 20

Республика Калмыкия - 20

Чеченская Республика - 20

Республика Карелия - 15

Костромская область - 14

Курганская область - 14

Республика Алтай - 10

Республика Крым - 10

Еврейская АО - 5

Севастополь - 4

Магаданская область - 3

Сахалинская область - 3

Ненецкий АО - 1

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Снова рост: в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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