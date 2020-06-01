Снова рост: в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.
Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:
Москва - 2297
Московская область - 728
Санкт-Петербург - 364
Нижегородская область - 315
Свердловская область - 283
Иркутская область - 229
Волгоградская область - 189
Ростовская область - 184
Ханты-Мансийский АО - 151
Республика Дагестан - 141
Архангельская область - 135
Челябинская область - 134
Астраханская область - 131
Красноярский край - 131
Тульская область - 113
Республика Саха (Якутия) - 112
Воронежская область - 111
Новосибирская область - 105
Брянская область - 102
Ульяновская область - 101
Саратовская область - 96
Смоленская область - 92
Чувашская Республика - 88
Калужская область - 86
Пензенская область - 85
Краснодарский край - 84
Ставропольский край - 83
Белгородская область - 82
Ивановская область - 80
Ярославская область - 78
Республика Башкортостан - 77
Кабардино-Балкарская Республика - 76
Рязанская область - 73
Новгородская область - 72
Липецкая область - 71
Карачаево-Черкесская Республика - 70
Пермский край - 69
Кировская область - 68
Алтайский край - 67
Тамбовская область - 64
Курская область - 63
Псковская область - 63
Хабаровский край - 61
Республика Тыва - 60
Владимирская область - 59
Оренбургская область - 54
Приморский край - 54
Ленинградская область - 53
Республика Татарстан - 50
Республика Северная Осетия - 48
Тверская область - 46
Республика Бурятия - 46
Калининградская область - 45
Республика Ингушетия - 44
Мурманская область - 42
Орловская область - 41
Республика Марий Эл - 41
Ямало-Ненецкий АО - 40
Забайкальский край - 39
Республика Мордовия - 36
Самарская область - 36
Камчатский край - 32
Республика Коми - 30
Удмуртская Республика - 30
Томская область - 28
Кемеровская область - 25
Омская область - 24
Вологодская область - 23
Тюменская область - 23
Амурская область - 22
Республика Хакасия - 21
Республика Адыгея - 20
Республика Калмыкия - 20
Чеченская Республика - 20
Республика Карелия - 15
Костромская область - 14
Курганская область - 14
Республика Алтай - 10
Республика Крым - 10
Еврейская АО - 5
Севастополь - 4
Магаданская область - 3
Сахалинская область - 3
Ненецкий АО - 1