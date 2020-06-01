06 Сентября 2020
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Пособие по безработице для ИП будет повышено до максимального в ближайшие дни - Минтруд

Президент России поддержал предложение Минтруда по увеличению пособия по безработице для ИП, соответствующее постановление будет подписано в ближайшие дни. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на заседании совета СФ по соцполитике. "Мы предлагали президенту пособие по  безработице для ИП повысить до максимального (12130 руб.). Это предложение было поддержано. Сегодня проект постановления находится на площадке администрации правительства, в ближайшие дни оно будет подписано", - рассказал Котяков.
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Пособие по безработице для ИП будет повышено до максимального в ближайшие дни - Минтруд

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Теги: ип, пособие по безработице, максимальный размер, антон котяков



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