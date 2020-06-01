Пособие по безработице для ИП будет повышено до максимального в ближайшие дни - Минтруд

Президент России поддержал предложение Минтруда по увеличению пособия по безработице для ИП, соответствующее постановление будет подписано в ближайшие дни. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на заседании совета СФ по соцполитике. "Мы предлагали президенту пособие по безработице для ИП повысить до максимального (12130 руб.). Это предложение было поддержано. Сегодня проект постановления находится на площадке администрации правительства, в ближайшие дни оно будет подписано", - рассказал Котяков.