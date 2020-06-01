Глава ЗАТО Озерск ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков ушел на самоизоляцию. У одного из членов его семьи подтвердился коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Из соображений эпидемической безопасности я вынужден на 14 дней самоизолироваться. Продолжу работу удалённо", - рассказал Щербаков.

О ситуации он уже сообщил губернатору Алексею Текслеру, а также подчиненным.

По состоянию на 31 мая, в ЗАТО подтверждено 38 случаев коронавируса, один пациент умер. Выздоровели 18 человек. На карантине находится 235 человек.