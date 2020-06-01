Украинские боевики потеряли 12 человек за два дня от ответного огня ДНР

Украинская армия за двое суток потеряла 4 боевиков убитыми и 12 ранеными в результате ответного огня сил ДНР. Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.

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Силы ДНР подавили огневые точки противника в районе села Новгородское к западу от Горловки, где один боевик умер от ран, двое были ранены, в районе поселка Новотроицкое к северу от Мариуполя, где было ранено двое боевиков, а также в Авдеевке, где были уничтожены трое.

За предшествующую неделю вооруженные формирования Украины потеряли 10 человек убитыми и 26 ранеными.

Напомним, армии ДНР и ЛНР с 20 мая приведены в высшую степень боеготовности и получили приказ об ответе на все обстрелы территории республик. Это решение было принято в связи с усилением украинских обстрелов. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что системы государственного и военного управления ДНР приведены в готовность к функционированию в условиях обострения военной обстановки.